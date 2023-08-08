مانشستر يونايتد يرفض بيع ماغواير

تقدم نادي وست هام يونايتد بعرض قيمته 30 مليون جنيه إسترليني (38 مليون و400 آلف دولار) للتعاقد مع هاري ماغواير مدافع مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا.

وبحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إي ميديا) فإن وست هام أبدى اهتماما طوال الصيف بضم ماغواير، لكن مانشستر رفض العرض الأول لضم المدافع الدولي مقابل 20 مليون إسترليني.

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وخرج ماغواير من حسابات المدرب الهولندي إيريك تين هاغ في الموسم الماضي قبل ان يتم سحب شارة القيادة منه مؤخرا.

وانضم ماغواير إلى مانشستر في 2019 في صفقة قياسية بلغت قيمتها 80 مليون إسترليني.