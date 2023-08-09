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فولكروغ
المهاجم يرتبط بعقد مع بريمن حتى 2025

الألماني فولكروغ ينوي الاستمرار مع فيردر بريمن

بريمن - د ب أ
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ينوي المهاجم الألماني نيكلاس فولكروغ تجديد عقده مع نادي فيردر بريمن الألماني والاستمرار مع الفريق، إلا في حال تلقي عرض لا يمكن رفضه.

وذكرت صحيفة "شبورت بيلد" الأربعاء أن فيردر بريمن قدم امتيازات مالية في عرضه للاعب لتجديد العقد حتى عام 2026، ويتضمن شرطا جزائيا، إذ يميل اللاعب للبقاء إلا في حالة تلقي عرض كبير.

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ومدد فولكروغ (30 عاماً) تعاقده مع فيردر بريمن في العام الماضي ليستمر حتى عام 2025، لكن ذلك قبل أن يشارك مع المنتخب الألماني، حيث خاض مع المنتخب كأس العالم 2022 وبعدها تصدر قائمة هدافي الدوري الألماني.

ويجري فيردر بريمن وفولكروغ محادثات منذ أسابيع، وقال فرانك بومان المدير الإداري للنادي إنه في الوقت الذي يبذل فيه بريمن قصارى الجهد من أجل بقاء اللاعب، فإن الإمكانيات المالية محدودة.

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