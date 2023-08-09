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تشيلسي فولهام
من مباراة سابقة بين تشيلسي وفولهام الموسم الماضي

التحقيق مع تشيلسي بشأن انتهاكات مالية مزعومة

لندن - د ب أ
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كشفت تقارير إخبارية أن نادي تشيلسي يواجه تحقيقات من قبل رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم بسبب انتهاكات مالية مزعومة خلال حقبة رومان أبراموفيتش المالك السابق للنادي.

وبحسب الأنباء فإن رجل الأعمال الأميركي تود بولي ومجموعة كليرليك كابيتال، اللذين استحوذا على نادي تشيلسي في مايو 2022، أبلغا رابطة الدوري الإنجليزي والاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بالمخالفات المحتملة.

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وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في يوليو الماضي أنه تلقى اتصالات "بشكل استباقي" من التحالف المالك لتشيلسي بقيادة تود بولي، والذي وافق على دفع عشرة ملايين يورو بسبب "تقارير مالية غير مكتملة" خلال الفترة ما بين عامي 2012 و2019.

وذكر تشيلسي في بيان أن ملاك النادي علموا بوجود مخالفات محتملة عند إجراء عملية الفحص قبل إتمام صفقة الشراء، وبعد إتمام الصفقة، أبلغوا "يويفا" بالأمر.

وذكرت تقارير أن رابطة الدوري الإنجليزي لم توجه أي اتهامات للنادي بعد، ولكن رغم أن الادعاءات تتعلق بالمالك السابق لتشيلسي، قد يواجه النادي غرامة مالية أو خصم نقاط في حال ثبوت ارتكاب أي مخالفات.

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