بايرن يسهر حتى "الصباح" لإقناع توتنهام بالتخلي عن كين

أجرى نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم جولة جديدة من المفاوضات مع توتنهام الإنجليزي بشأن هاري كين استمرت حتى صباح الأربعاء.

وأوضحت قنوات "سكاي سبورتس" البريطانية أن بايرن ميونخ لم يفقد الأمل بشأن ضم النجم الإنجليزي وواصل مفاوضاته مع مسؤولي توتنهام حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

مادة اعلانية

وذكرت قنوات "سكاي سبورتس" الألمانية أن بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني بصدد تقديم عرض رابع اليوم الأربعاء قيمته نحو 110 ملايين يورو.

ومن المفترض أن يستمر عقد هاري كين مع توتنهام لمدة عام آخر، وتردد أن توتنهام يرغب في الحصول على 100 مليون جنيه إسترليني على الأقل نظير الاستغناء عن خدمات اللاعب البالغ من العمر 30 عاما.

ويعد التعاقد مع هاري كين على رأس قائمة أولويات بايرن ميونخ، بعد أن أخفق المهاجمون الحاليون للفريق في تعويض رحيل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي انتقل إلى برشلونة الإسباني في الصيف الماضي.

ويستهل بايرن ميونخ مشواره في الموسم الجديد يوم السبت المقبل بلقاء لايبزيغ في كأس السوبر الألماني، وبعدها يفتتح مشوار الدفاع عن لقب الدوري بلقاء فيردر بريمن.