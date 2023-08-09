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سبق لأونيل تدريب نادي بورنموث

بعد رحيل لوبيتيغي.. وولفرهامبتون يعين أونيل مدرباً

وولفرهامبتون - رويترز
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أعلن وولفرهامبتون واندرز المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأربعاء تعيين غاري أونيل مدرب بورنموث السابق مدربا جديدا للفريق لمدة ثلاثة أعوام، وذلك بعد يوم واحد من رحيل المدرب الإسباني يولن لوبتيغي بشكل مفاجئ.

ورحل لوبتيغي عن وولفرهامبتون بعد أقل من عام واحد على توليه المسؤولية لتباين في الآراء قبل ثلاثة أيام من انطلاق الموسم الجديد.

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وساهم أونيل، الذي تولى تدريب بورنموث في البداية بشكل مؤقت في أغسطس العام الماضي قبل أن يستمر في منصبه بعقد دائم في نوفمبر، في بقاء الفريق بالدوري الممتاز لكنه أقيل في يونيو.

وقال وولفرهامبتون في بيان "في عمر الأربعين أصبح أونيل أصغر مدرب في وولفرهامبتون في الألفية الحالية وأول مدرب بريطاني دائم يقود النادي في ست سنوات، حيث جلب للفريق خبرة اللعب في الدوري الممتاز بعد لعبه وتدريبه في هذا المستوى".

وسيقود أونيل الفريق في مباراته الأولى بالدوري الممتاز أمام مانشستر يونايتد في أولد ترافورد يوم الاثنين المقبل.

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