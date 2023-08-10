باريس: نيمار وفيراتي خارج حسابات الموسم المقبل

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كشفت صحيفة "ليكيب" أن لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي ولويس كامبوس، المدير الرياضي أخطرا نيمار وفيراتي بأنه لن يتم الاعتماد عليهما في الفترة المقبلة وذلك مع اقتراب بداية الدوري الفرنسي نهاية الأسبوع الحالي.
وذكر تقرير نشرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية مساء الأربعاء أنه لن يكون للمهاجم البرازيلي نيمار ولاعب الوسط الإيطالي ماركو فيراتي، والمهاجم الفرنسي هوغو إيكيتيكي، ومدافع بايرن ميونخ السابق خوان بيرنات مستقبل مع بطل الدوري الفرنسي.
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وانتقل نيمار من برشلونة إلى سان جيرمان في عام 2017 في صفقة قياسية بلغت قيمتها 222 مليون يورو، وجدد عقده الفريق ليستمر حتى 2027.
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