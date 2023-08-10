غوارديولا: غفارديول مرشح للمشاركة أمام بيرنلي

كشف بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي يوم الخميس أن المدافع الكرواتي جوسكو غفارديول قد يشارك في مباراته الأولى مع الفريق أمام بيرنلي في مستهل مشوار الفريقين بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في الموسم الجديد.



وكان سيتي، الذي فاز الموسم الماضي بالدوري وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، قد أعلن قبل أقل من أسبوع التعاقد مع غفارديول مدافع لايبزيغ لخمس سنوات.



وذكرت تقارير بريطانية أن غفارديول (21 عاما) انضم مقابل 90 مليون يورو ليصبح ثاني أغلى مدافع في التاريخ بعد انضمام هاري ماغواير إلى مانشستر يونايتد مقابل 80 مليون جنيه إسترليني في 2019.



ولم يكن اللاعب الكرواتي ضمن تشكيلة الفريق التي خسرت 4-1 بركلات الترجيح أمام أرسنال في درع المجتمع يوم الأحد.



وقال غوارديولا في مؤتمر صحافي عشية مواجهة مضيفه بيرنلي الصاعد حديثا إلى دوري الأضواء: إنه جاهز. لقد استقر بصورة جيدة. ناثن آكي هو الآخر جاهز.



وغاب المدافع الهولندي عن تشكيلة سيتي في مواجهة أرسنال بملعب ويمبلي بعد تعرضه لإصابة بسيطة خلال جولة الفريق في آسيا استعدادا للموسم الجديد.

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