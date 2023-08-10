مبابي: وعدوني وأخلفوا.. وبسبب "خداعهم" سأبقى في باريس

اعتبر النجم الفرنسي كيليان مبابي أن إدارة باريس سان جيرمان خدعته الصيف الماضي عندما جدد عقده إذ تم التأكيد بأنه سيتم التعاقد مع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي وصانع الألعاب برناردو سيلفا لتدعيم الفريق، مشيراً إلى أنه لن يترك الفريق هذا الموسم حتى لو لم يلعب.

وحول باريس مبابي إلى تدريبات اللاعبين غير المرغوب بتواجدهم إثر إبلاغه النادي بعدم نيته تمديد عقده لما بعد الموسم المقبل، بينما تشترط إدارة النادي تجديد العقد أو الرحيل الآن بمقابل مالي خشية أن يرحل نهاية الموسم مجاناً.

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وقالت شبكة "سكاي سبورت" يوم الخميس: السبب الرئيس لتمسك مبابي بقرار عدم التجديد هو شعوره بالخداع عندما تم تمديد عقده الموسم الماضي، إذ قالت له إدارة النادي إنها ستشكل فريقاً قوياً من حوله، يضم البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ قبل انتقاله إلى برشلونة الإسباني، وكذلك البرتغالي برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي.



وواصلت: مبابي يرى أن إدارة النادي وعدته من أجل الإمضاء على العقد الجديد وذلك في شهر مايو من العام الفائت، ولهذا هو متمسك بالبقاء حتى نهاية عقده عندما ينقضي الموسم المقبل والانتقال إلى فريق آخر مجاناً.

ورفض مبابي أكثر من مرة التفاوض مع إدارة باريس سان جيرمان على تمديد العقد خلال الشهرين الماضيين، بينما تشعر الأخيرة بأنه اتفق مع ريال مدريد على الانتقال إلى صفوفه صيف 2024.

