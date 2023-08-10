مدرب بيرنلي متحمس لمواجهة سيتي

كشف فينسنت كومباني مدرب بيرنلي يوم الخميس إنه "متحمس" لمواجهة فريقه السابق مانشستر سيتي في مستهل مشوار الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في الموسم الجديد رغم الخسارة الثقيلة التي مني بها في آخر مواجهة جمعت بينهما.

وتولى كومباني، قائد سيتي السابق والذي لعب تحت إمرة بيب غوارديولا مدرب سيتي بين عامي 2016 و2019 قبل أن يبدأ مسيرته التدريبية، مسؤولية الفريق الموسم الماضي وقاده لدوري الأضواء بفوزه بدوري الدرجة الأولى.

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وسحق سيتي فريق كومباني 6-صفر في دور الثمانية بكأس الاتحاد الإنجليزي قبل أن يمضي قدما للفوز بالبطولة، إلى جانب الدوري ودوري أبطال أوروبا.

وقال كومباني في مؤتمر صحافي عشية استضافة سيتي يوم الجمعة "نواجه منافسا جيدا جدا، فريق مليء بالناس واللاعبين الذين أعرفهم. إنه التحدي الأفضل الذي يمكنك أن تتمناه، أريد أن يقبل اللاعبون على التحدي وآمل أن يتمكن المشجعون من ذلك أيضا".

وأبدى المدرب البلجيكي أمله في إبرام صفقة ضم لاعب منتخب إنجلترا للشباب تحت 20 عاما آرون رامسي من أستون فيلا قريبا.

وذكرت تقارير إخبارية أن النادي الصاعد حديثا لدوري الأضواء سيدفع ما يصل إلى 12 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع لاعب الوسط البالغ عمره 20 عاما.

وقال كومباني "لم يصبح لاعبا في صفوفنا بعد لكن آمل أن ينضم إلينا قريبا".