وست هام يتعاقد مع المكسيكي ألفاريز

أعلن وست هام يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الخميس تعاقده مع لاعب وسط المكسيك إيدسون ألفاريز من أياكس أمستردام لمدة خمس سنوات.



ولم يكشف وست هام عن تفاصيل مالية لكن أياكس قال إن الناديين اتفقا على مبلغ 38 مليون يورو (41.90 مليون دولار وقال ديفيد مويز مدرب وست هام عن أول صفقة لناديه هذا الصيف: نحن سعداء حقا بضم إيدسون إلى تشكيلتنا.



وأضاف: كنا نحرص على تدعيم خط الوسط هذا الصيف وإيدسون سيعزز خياراتنا في هذا المركز، فهو لاعب دولي مخضرم واستمتع بنجاحات رائعة مع ناديه ومنتخب بلاده خلال مسيرته.



وخاض ألفاريز (25 عاما)، الذي كان عقده يمتد حتى 2025 مع أياكس، 147 مباراة وسجل 13 هدفا في جميع المسابقات منذ وصوله للنادي الهولندي في 2019، كما لعب 69 مباراة مع المكسيك وشارك في كأس العالم 2018 و2022.



وسيدعم ألفاريز خط وسط وست هام بعد انتقال لاعب وسط إنجلترا ديكلان رايس إلى أرسنال مقابل 105 ملايين جنيه إسترليني في رقم قياسي بين الأندية البريطانية.

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