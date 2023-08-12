سيتي يبدأ مشواره بثلاثة نظيفة أمام بيرنلي

استهل فريق مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقبه، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بالفوز على مضيفه بيرنلي 3 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم الجمعة في الجولة الأولى من المسابقة.

وأنهى مانشستر سيتي الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجلهما النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، في الدقيقتين الرابعة و36.

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وفي الشوط الثاني، أضاف رودريغو هيرنانديز الهدف الثالث في الدقيقة 75.

وحصد مانشستر سيتي أول ثلاث نقاط له هذا الموسم، فيما ظل فريق بيرنلي الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي الممتاز بلا رصيد.

وكان مانشستر سيتي توج بلقب الدوري في الموسم الماضي للمرة الثالثة على التوالي والخامسة في آخر ستة مواسم.