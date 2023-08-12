فالنسيا يبدأ الموسم بهزيمة إشبيلية على ملعبه

حقق فالنسيا فوزا ثمينا أمام مضيفه إشبيلية في اللقاء الذي جمعهما في إطار منافسات الجولة الافتتاحية بمسابقة الدوري الإسباني فيما سقط فريق ألميريا أمام نظيره رايو فاييكانو بثنائية نظيفة.

وعلى ملعب رامو سانشيز بيزخوان في إشبيلية، افتتح فالنسيا الأهداف عن طريق الغيني مختار دياكابي في الدقيقة 60 قبل أن يعدل المغربي يوسف النصيري بعدها بتسعة دقائق النتيجة ليستغل الضيوف لاحقا طرف المداف لويك بادي ويسجل خافي غيرا هدف الفوز عند الدقيقة 89.

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وكانت المباراة الافتتاحية للدوري الإسباني جمعت رايو فايكانو بألميريا فاز بها الأول بهدفين دون رد سجلهما إيسي بالازون وراندي نتيكا.