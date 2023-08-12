فالنسيا يبدأ الموسم بهزيمة إشبيلية على ملعبه

وضع القراءة
100% حجم الخط
حقق فالنسيا فوزا ثمينا أمام مضيفه إشبيلية في اللقاء الذي جمعهما في إطار منافسات الجولة الافتتاحية بمسابقة الدوري الإسباني فيما سقط فريق ألميريا أمام نظيره رايو فاييكانو بثنائية نظيفة.
وعلى ملعب رامو سانشيز بيزخوان في إشبيلية، افتتح فالنسيا الأهداف عن طريق الغيني مختار دياكابي في الدقيقة 60 قبل أن يعدل المغربي يوسف النصيري بعدها بتسعة دقائق النتيجة ليستغل الضيوف لاحقا طرف المداف لويك بادي ويسجل خافي غيرا هدف الفوز عند الدقيقة 89.
مادة اعلانية
وكانت المباراة الافتتاحية للدوري الإسباني جمعت رايو فايكانو بألميريا فاز بها الأول بهدفين دون رد سجلهما إيسي بالازون وراندي نتيكا.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
فالنسيا في بيان غاضب: لاعب الريال "كاذب"..وسنقاضيههدد نادي فالنسيا الإسباني لكرة القدم يوم الخميس باتخاذ إجراءات قانونية ضد رودريغو، مهاجم فريق ريال مدريد واتهمه بالكذب بعدما قال الأخير في مؤتمر صحفي ... رياضة عالمية
-
فالنسيا يكافئ مدربه باراخا بعقد حتى 2025أعلن فالنسيا المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الخميس تمديد عقد المدرب روبن باراخا حتى 2025 بعد أن ساعد الفريق على تفادي ... رياضة عالمية
-
تخفيض عقوبة فالنسيا المتعلقة بالإساءات ضد فينيسيوسأعلنت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم يوم الجمعة تخفيض عقوبة فالنسيا المتعلقة بالإساءات العنصرية لمشجعيه تجاه البرازيلي فينيسيوس ... رياضة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية