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بيلينغهام بعد تسجيل هدف مدريد الثاني

ريال مدريد يفتتح موسمه بثنائية بلباو

مدريد - د ب أ
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استهل ريال مدريد مشواره في الموسم الجديد بالدوري الإسباني لكرة القدم، بالفوز على مضيفه أتلتيك بلباو 2 - صفر يوم السبت ضمن منافسات الجولة الأولى بالمسابقة.

وسجل البرازيلي رودريغو الهدف الأول للريال في الدقيقة 28، قبل أن يضيف الإنجليزي جود بلينغهام الهدف الثاني في الدقيقة 36.

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وشهدت المباراة مشاركة الأوكراني أندريه لونين في حراسة مرمى الريال، في ظل غياب البلجيكي تيبو كورتوا الذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليسرى، ومن المتوقع أن يواصل الأخير الغياب لفترة طويلة.

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