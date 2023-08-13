"ليكيب" تؤكد اتفاق نيمار مع الهلال

أكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية الرياضية اليومية، يوم الأحد، أن الهلال وصيف بطل البطولة العربية للأندية لكرة القدم توصل لاتفاق مع البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جيرمان للتعاقد معه لمدة عامين.

وأوضحت ليكيب أن النادي السعودي يناقش مع باريس سان جيرمان شروط انتقال نيمار لقطب الرياض.

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وقرر النادي الفرنسي استبعاد نيمار والمهاجم كيليان مبابي ولاعب الوسط الإيطالي ماركو فيراتي من تشكيلة الفريق في التعادل السلبي المحبط مع لوريان أمس السبت في افتتاح الموسم الجديد من المسابقة.

وكان باريس سان جيرمان قد أعلن الأسبوع الماضي أن نيمار يعاني من عدوى فيروسية.