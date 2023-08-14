أستون فيلا يتعاقد مع موهبة مصرية

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي لكرة القدم يوم الاثنين تعاقده مع اللاعب المصري، عمر خضر، من نادي زد إف.سي المصري.

وذكر أستون فيلا في بيان عبر موقعه الرسمي على الإنترنت: يسر أستون فيلا أن يعلن عن التعاقد مع الموهبة المصرية الشابة عمر خضر من زد إف.سي.

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وأضاف: قام الجناح المصري البالغ من العمر "17 عاما" بتوقيع اتفاقية ما قبل العقد مع النادي. وسينضم عمر خضر إلى أستون فيلا في 1 يوليو 2024 عندما يبلغ من العمر 18 عاما حين سيقوم بتوقيع عقد طويل الأجل.

ويمثل هذا الاتفاق أول توقيع للاعب منذ أن أبرم أستون فيلا وزد إف.سي اتفاقية تعاون في وقت سابق من هذا العام.

وتابع: يعد التوقيع مع الموهبة المثيرة خطوة مهمة لأكاديمية أستون فيلا. حيث جذب لاعب المنتخب المصري تحت 17 عاما إعجاب واهتمام عدد كبير من الأندية العالمية.

وقضى عمر خضر فترة في مركز تدريبات أستون فيلا في وقت سابق من الشهر الحالي، حيث قام بزيارة مركز الأداء العالي والتقى بنجوم الفريق الأول ومدرب الفريق أوناي إيمري. وكان برفقة أسطورة النادي المصري أحمد المحمدي.