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تشافي قبل طرده من ملعب مباراة فريقه وخيتافي يوم الأحد

تشافي بغضب: نحن نخدع أنفسنا.. إنه أمر سخيف

العربية.نت
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اعتبر تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، حكم مباراة فريقه مع مضيفه خيتافي سبب تعادل الفريقين سلبياً يوم الأحد وذلك في مستهل حملة دفاع النادي الكاتالوني عن لقبه في بطولة الدوري الإسباني.

وتعادل برشلونة الذي لعب منقوصاً منذ الشوط الأول بعد طرد البرازيلي رافينيا، مع خيتافي الذي طُرِد منه خايمي ماتا قبل مرور ساعة من اللعب، ليفشل الأول بتحقيق أي انتصار على ملعب الأخير منذ 2019.

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وقال تشافي، الذي طرد خلال المباراة كذلك، لمنصة "دازن" بغضب: من أسباب تصعيد المباراة إلى هذا الحد، هذا ما حدث، قلت له إنه يسمح بالكثير من المخالفات لذا أخرجني من الملعب، ولم أر لمسة يد في الكرة الأخيرة. مشيرا إلى عدم احتساب ركلة جزاء لفريقه قبل النهاية بعد مشاهدة اللقطة عبر الفيديو.

وتابع: من العار أيضا احتساب 20 دقيقة كوقت بدل ضائع، نحن نخدع أنفسنا، هذا سخيف.

وختم: في العام الماضي بدأنا بنفس الطريقة وأنهينا الموسم أبطالا، أنا سعيد لأننا لعبنا جيدا بعشرة لاعبين وحصلنا على فرص ولم نستغلها للتقدم.

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