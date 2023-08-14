تشيلسي يخطف الإكوادوري كايسيدو

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي رسميا يوم الاثنين تعاقده مع لاعب الوسط الإكوادوري مويسيس كايسيدو من صفوف برايتون مقابل 100 مليون جنيه إسترليني (127 مليون دولار) مع ارتفاع قيمة الصفقة إلى 115 مليون إسترليني بعد احتساب المتغيرات والحوافز.
وتوصل تشيلسي لاتفاق مع برايتون مساء الأحد بشأن الصفقة بعد رفض الأخير ثلاثة عروض سابقة للاستغناء عن اللاعب البالغ عمره 21 عاما.
وخضع كايسيدو للفحص الطبي في تشيلسي ووقع عقدا يمتد لثمانية أعوام مع الفريق.
وقال كايسيدو: سعيد للغاية بالانضمام إلى تشيلسي، أشعر بحماس شديد بتواجدي هنا في هذا النادي الكبير ولم أفكر مرتين عندما طلبني تشيلسي، كنت فقط أرغب في الانضمام إلى النادي".
وأضاف: إنه حلم تحول إلى حقيقة أن أتواجد هنا ولا أطيق الانتظار من أجل بداية مشواري مع الفريق.
تجدر الإشارة إلى أن ليفربول سعى بقوة للتعاقد مع كايسيدو، لكن رغبة اللاعب الإكوادوري صبت في النهاية لصالح تشيلسي.
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