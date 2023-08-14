تشيلسي يكسر الرقم القياسي البريطاني من أجل كايسيدو

كشفت وسائل إعلام بريطانية صباح الاثنين أن تشيلسي توصل لاتفاق بضم لاعب وسط الإكوادور موزيس كايسيدو من برايتون أند هوف ألبيون في صفقة قياسية في بريطانيا.

وقالت محطة "سكاي سبورتس" إن تشيلسي سيدفع 115 مليون جنيه استرليني ليتخطى الرقم القياسي الذي دفعه لضم إنزو فرنانديز من بنفيكا في يناير الماضي، إذ سيوقع الإكوادوري على عقد لـ8 أعوام وسيدفع النادي 100 مليون ثابتة لبرايتون بالإضافة إلى 15 كمتغيرات.

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واضطر تشيلسي لرفع قيمة عرضه عدة مرات لكنه توصل لاتفاق مفاجئ مع كايسيدو رغم اتفاق منافسه ليفربول مع برايتون أيضا مقابل 111 مليون جنيه استرليني.

وتتبقى أربع سنوات في عقد كايسيدو (21 عاما) مع برايتون لكنه أبلغ ناديه برغبته في الرحيل إلى ستامفورد بريدج بدلا من أنفيلد.

وانضم اللاعب الإكوادوري إلى برايتون في فبراير 2021 مقابل 4.5 مليون جنيه استرليني وأعير إلى بيرشوت البلجيكي في أغسطس بنفس العام.

واستعاده برايتون في يناير 2022 بعد 14 مباراة في بلجيكا. وتحت قيادة المدرب روبرتو دي زيربي تألق كايسيدو في خط الوسط بالموسم الماضي.

ويتطلع تشيلسي لتعزيز خياراته بالهجوم مع المدرب الجديد ماوريسيو بوكيتينو بعد المعاناة من إصابات ورحيل لاعبين بارزين مثل كاي هافرتز وكريستيان بوليسيتش المنتقلين إلى أرسنال وميلان.

كما سيغيب المهاجم الفرنسي الجديد كريستوفر نكونكو، المنضم مقابل 60 مليون جنيه استرليني لفترة طويلة بعد خضوعه لجراحة بالركبة.

وبدأ تشيلسي، الذي احتل المركز 12 في الموسم الماضي، مشواره في الدوري بتعادل على أرضه 1-1 مع ليفربول الأحد.