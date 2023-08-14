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ماغواير
هاري لم يعد قائداً لمانشستر يونايتد

تن هاغ يخيّر ماغواير بين "القتال" أو الرحيل

مانشستر - رويترز
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يرى إيريك تن هاغ مدرب مانشستر يونايتد أن المدافع هاري ماغواير يجب أن يغادر النادي إن لم يشعر بالثقة الكافية للقتال على مركزه وسط تقارير حول انتقاله إلى وست هام يونايتد.

وجرد المدرب الهولندي ماغواير من شارة القيادة الشهر الماضي في ظل تفضيل رافائيل فاران وليساندرو مارتينيز وفيكتور ليندلوف في الدفاع.

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وتكهنت وسائل إعلام بريطانية بأن وست هام اتفق على ضم ماغواير مقابل 30 مليون جنيه إسترليني بعدما كان أغلى مدافع في العالم حين ضمه يونايتد من ليستر سيتي مقابل 80 مليون جنيه إسترليني في 2019.

وأبلغ تن هاغ الصحفيين: يجب أن يقاتل على مكانه ولديه المقومات ليكون قلب دفاع من أعلى مستوى، هو الأفضل في إنجلترا وأفترض أنه سيكون الأفضل بفريقنا، لكن يجب أن يثبت ذلك.

وأضاف: حين لا يشعر بالثقة الكافية للقتال يجب أن يغادر، يجب أن يتخذ قرارا، لكنني سعيد به، تحتاج إلى لاعبين من أعلى مستوى، ربما لا يشارك أساسيا لكن يمكنه إحداث تغيير.

ويستضيف يونايتد منافسه وولفرهامبتون واندرارز في بداية مشواره بالدوري الإنجليزي الممتاز في وقت لاحق يوم الاثنين.

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