دي بروين يغيب عن مواجهة السوبر الأوروبية

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غاب كيفن دي بروين عن تشكيلة مانشستر سيتي في مواجهة إشبيلية في كأس السوبر الأوروبية لكرة القدم بعدما تجددت إصابة لاعب الوسط في عضلات الفخذ الخلفية أمام بيرنلي في مستهل مشواره بالدوري الإنجليزي الممتاز.
واضطر الدولي البلجيكي لمغادرة أرضية الملعب في الدقيقة 36 من فوز سيتي 3-صفر على بيرنلي يوم الجمعة.
وكان دي بروين قد خرج مصابا من نهائي دوري الأبطال في يونيو الماضي، وقال المدرب بيب غوارديولا إن إصابته في عضلات الفخذ الخلفية تجددت.
وأعلن غوارديولا تشكيلة من 22 لاعبا لكأس السوبر الأوروبية التي تقام في أثينا يوم الأربعاء بين سيتي بطل دوري الأبطال وإشبيلية بطل الدوري الأوروبي.
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