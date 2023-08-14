غولر يخضع لجراحة في الركبة

أعلن ريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الاثنين غياب لاعبه الجديد أردا غولر البالغ عمره "18 عاما" بعد خضوعه لجراحة في ركبته، ليصبح ثالث لاعب يخسره الفريق بسبب مشكلة في الركبة.



وعاد لاعب الوسط التركي، الذي انضم إلى ريال مدريد الشهر الماضي قادما من فناربخشه، إلى مدريد في بداية الجولة الخارجية للفريق في الولايات المتحدة قبل بداية الموسم بسبب الإصابة.



ويأتي خضوع لاعب الوسط الشاب لجراحة في ركبته بعد فقد ريال مدريد حارسه الأساسي تيبو كورتوا والمدافع إيدر ميليتاو بسبب قطع في الرباط الصليبي للركبة.



وقال ريال مدريد في بيان: أردا غولر خضع لعملية جراحية بالمنظار في ركبته اليمنى أجريت تحت إشراف فريق الخدمات الطبية في ريال مدريد. سيبدأ غولر برنامج التعافي الأيام المقبلة.



وفاز ريال مدريد على أتليتيك بيلباو 2-صفر في مباراته الافتتاحية للدوري المحلي يوم السبت الماضي قبل أن يلعب خارج ملعبه مع ألميريا يوم السبت المقبل.

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