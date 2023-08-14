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بونوتشي
ليوناردو بات خارج خطط يوفنتوس للموسم المقبل

يونيون برلين يحاول إغراء الإيطالي بونوتشي

برلين - د ب أ
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يرغب نادي يونيون برلين الألماني لكرة القدم في ضم ليوناردو بونوتشي مدافع يوفنتوس، والذي يرتدي شارة قيادة المنتخب الإيطالي منذ فترة طويلة خلال فترة الانتقالات الصيفية والتي تنتهي بنهاية الشهر الجاري.

ونقلت عدة وسائل إعلام إيطالية عن وجود محادثات بين يونيون برلين، المتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، وبونوتشي بالإضافة إلى نادي يوفنتوس الإيطالي.

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ولم يعد بونوتشي (36 عاماً) يلعب دورا أساسيا في يوفنتوس تحت قيادة المدير الفني ماسيميليانو أليغري، إذ استبعده الأخير من قائمة الفريق على الرغم من بقاء عام على نهاية عقده مع النادي.

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