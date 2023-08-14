"الآسيوي" يعلن أسماء البطولات الثلاث الجديدة

أعلن المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الاثنين عن دخول عصر جديد في بطولات الأندية الآسيوية، من خلال الكشف عن أسماء البطولات الثلاث الجديدة للأندية، إلى جانب رفع قيمة الجوائز المالية المقدمة للأندية الـ76 المشاركة، وإطلاق دوري أبطال آسيا للسيدات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني الذي عقده المكتب التنفيذي يوم الاثنين عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد برئاسة الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

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وذكر الاتحاد الآسيوي عبر موقعه على الإنترنت أن المبادرات الثلاث الجديدة تأتي بهدف الارتقاء بكرة القدم الآسيوية إلى مستويات أعلى، وتعزيز نمو اللعبة، وإدماج المزيد من الأطراف، وبحيث سيتم تطبيق التغييرات اعتبارا من موسم 2024-2025.

وشدد الشيخ سلمان على التزام الاتحاد القاري بتوفير منصة بطولات أندية ذات قيمة تجارية أعلى للاتحادات الوطنية الأعضاء، والاقتراب أكثر من الجماهير المتحمسة في القارة الآسيوية.

وسوف تحمل بطولة المستوى الأعلى للأندية في قارة آسيا، والتي تضم أفضل 24 ناديا، تسمية "دوري أبطال آسيا للنخبة"، في حين أن بطولة المستوى الثاني التي تضم 32 ناديا ستحمل اسم "دوري أبطال آسيا 2"، وتم إطلاق اسم كأس التحدي الآسيوي على بطولة المستوى الثالث التي تضم 20 ناديا.

في المقابل، يحصل الفريق الفائز بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة على جائزة مالية قيمتها 12 مليون دولار، وبفارق كبير عن جائزة الأربعة مليون دولار التي يحصل عليها الفائز بلقب دوري أبطال آسيا 2023-2024.

أما الفريق الخاسر في نهائي البطولة الجديدة فسوف يحصل على جائزة مالية قيمتها ستة ملايين دولار، بفارق أربعة ملايين دولار عن جائزة نسخة هذا العام، والبالغة مليوني دولار.

وستشهد بطولتا دوري أبطال آسيا 2 وكأس التحدي الآسيوي، زيادة في الجوائز المالية والمزايا.

من ناحية أخرى، تشهد بطولة دوري أبطال آسيا للسيدات منافسة قوية، من خلال مشاركة الأندية المؤهلة في الاتحادات الوطنية التي تحصل على دعوة للمشاركة، وستشهد جوائز مالية سوف يتم الإعلان عن تفاصيلها في الوقت المناسب.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قام بتنظيم بطولتين تجريبيتين للأندية عامي 2021 و2022، في حين تقام النسخة الثالثة في وقت لاحق من العام الجاري.

وقال الشيخ سلمان رئيس الاتحاد الآسيوي: مسابقات الأندية لدينا هي بالفعل حاليا من ضمن الأفضل والأكثر ربحية على مستوى القارات، واليوم يدخل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عصرا جديدا من خلال هذه المبادرات الرائدة على صعيد مسابقات الأندية للرجال والسيدات.

وأضاف: أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم طموحاته في أن تواصل فرقنا ولاعبونا التألق في البطولات العالمية، وهذا الطموح يستند بشكل أساسي على تعهدنا في مواصلة الاستثمار ببطولاتنا، التي تعتبر شريان الحياة لتطوير جميع اتحاداتنا الوطنية".

وتابع: الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يؤمن دائما بأن لديه واجبا لمكافأة النجاح، وبالتالي فإن رفع قيمة الجائزة المالية إلى جانب مكافآت السفر خلال السنوات الماضية، ساهمت في عمل تأثير واضح على الأندية، ونحن نؤمن تماما بأن هذه الإصلاحات الاستراتيجية ونموذج التمويل الجديد، سوف تساهم في تحقيق المزيد من ارتفاع وتيرة المنافسة، وقيمة البطولات، ونوعية المنافسة في بطولات الأندية الآسيوية.

وأوضح: دوري أبطال آسيا للسيدات يعتبر خطوة أساسية ضمن استراتيجيتنا لتوفير منصة لإظهار مواهب اللاعبات على المستوى القاري، ونحن واثقون أن هذه البطولة سوف تساهم بتمكين النساء في كرة القدم الآسيوية، وتساهم في توفير العدالة بين الجنسين، وتؤمّن كسر الحواجز الاجتماعية، من أجل تحقيق تأثير إيجابي على نمو كرة القدم النسائية.

وتأتي هذه التحسينات الجديدة ضمن سلسلة من الاستثمارات الكبيرة التي تم القيام بها للارتقاء بأهم بطولات الأندية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، خلال السنوات الأخيرة.

وكانت بطولة دوري أبطال آسيا قد شهدت رفع قيمة الجائزة المالية لأكثر من الضعف من 5ر1 مليون دولار عام 2015 إلى أربعة ملايين دولار عام 2018، وكذلك تم رفع قيمة جائزة كأس الاتحاد الآسيوي من 350 ألف دولار عام 2015 إلى 5ر1 مليون دولار عام 2018.

وفي عام 2019، قام الاتحاد الآسيوي برفع قيمة بدل السفر في كلتا البطولتين على امتداد كل المراحل.