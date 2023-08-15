الخليفي: نيمار أسطورة وأتمنى له التوفيق في مغامرته

وصف ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار دا سيلفا بأسطورة النادي الفرنسي، وتمنى له التوفيق في مغامرته المقبلة مع نادي الهلال السعودي.

وأعلن الهلال، يوم الثلاثاء، تعاقده رسميا مع المهاجم البرازيلي.

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وقال الخليفي في بيان نشره النادي عبر موقعه: دائما ما يكون من الصعب وداع لاعب رائع مثل نيمار، أحد أفضل اللاعبين في العالم. لن أنسى أبدا اليوم الذي انضم فيه إلى باريس سان جيرمان وما قدمه لنادينا ومشروعنا على مدار آخر ست سنوات".



وانضم نيمار إلى باريس سان جيرمان في 2017 من برشلونة الإسباني في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو (243 مليون دولار) ووقع نيمار عقدا للبقاء في العاصمة الفرنسية حتى 2025.



وسجل 118 هدفا في 173 مباراة مع النادي الفرنسي في كل المسابقات، وتوج بالعديد من الألقاب بينها خمسة للدوري المحلي. لكنه لم يعد لاعبا بارزا في تشكيلة المدرب الجديد لويس إنريكي.



وأضاف الخليفي: سيظل نيمار جزءا كبيرا من تاريخنا. أود أن أشكر نيمار وعائلته. نتمنى لنيمار كل التوفيق في المستقبل ومغامرته المقبلة.