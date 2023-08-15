بايرن يفكر بالتعاقد مع حارس مانشستر سيتي

كشفت شبكة "سكاي" عن اهتمام بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم بضم ستيفان أورتيغا حارس مرمى فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لينضم إلى الفريق في ظل تأخر عودة الحارس الأساسي مانويل نوير إلى الملاعب.

وكان بايرن ميونخ يناقش التعاقد مع حارس أرمينيا بيلفيلد السابق في يناير الماضي، ولكنه قرر التعاقد مع يان سومر ليكون بديلا للحارس الأساسي مانويل نوير المصاب.

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وانتقل أورتيغا إلى مانشستر سيتي الموسم الماضي، عندما فاز الفريق بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري الأبطال، وكأس الاتحاد الإنجليزي، إذ يرتبط معه بعقد حتى 2025.

وكان حارس مرمى تشيلسي كيبا أريزابالاغا أحد الخيارات المتاحة أمام بايرن ليكون بديلا لنوير، ولكن الحارس انتقل إلى ريال مدريد ، فيما رحل سومر إلى إنتر ميلان.