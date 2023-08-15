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رونالدينيو ونيمار في صورة سابقة

رونالدينيو يتمنى التوفيق لنيمار في الهلال

ريو دي جانيرو - رويترز
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هنأ النجم البرازيلي رونالدينيو مواطنه نيمار على الانضمام إلى الهلال المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي يوم الثلاثاء.

وقال الهلال على منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر "نيمار هلاليا". وأضاف بالبرتغالية دون الكشف عن تفاصيل "موهبة رائعة لفتت انتباه الجميع".

وكتب رونالدينيو عبر حسابه على منصة (إكس): أتمنى لك كل التوفيق يا رفيقي!! حظا سعيدا.

وأرفق رونالدينيو التعليق بصورة تجمعه بلاعب برشلونة السابق.

وانضم نيمار إلى باريس سان جيرمان في 2017 من برشلونة الإسباني في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو (243 مليون دولار) ووقع نيمار عقدا للبقاء في العاصمة الفرنسية حتى 2025.

وسجل 118 هدفا في 173 مباراة مع النادي الفرنسي في كل المسابقات، وتوج بالعديد من الألقاب بينها خمسة للدوري المحلي. لكنه لم يعد لاعبا بارزا في تشكيلة المدرب الجديد لويس إنريكي.

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