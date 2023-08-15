سيتي يحافظ على لاعبه الموهوب حتى 2028

وقع ريكو لويس مدافع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم على عقد جديد يبقيه مع الفريق لمدة خمسة أعوام مقبلة.

وانضم لويس (18 عاماً) انضم لأكاديمية مانشستر سيتي وهو يبلغ ثمانية أعوام وتدرج في فرق الناشئين، وشارك في 23 مباراة مع الفريق الأول في الموسم الماضي، الذي توج فيه مانشستر سيتي، بقيادة بيب غوارديولا المدير الفني، بالثلاثية، بينما سيبقيه العقد الجديد حتى 2028.



وقال لويس للموقع الرسمي لمانشستر سيتي :"كان عاما لا يصدق بالنسبة لي، وتوقيعي لهذا العقد يعد بمثابة حلم تحقق، كمشجع لمانشستر سيتي يمكنني تذكر رؤية الفريق وهو يفوز بالألقاب وأنا صغير، وهذا هو المكان الوحيد الذي أريد التواجد فيه.

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وأضاف: معرفتي بأنني سأستمر هنا حتى عام 2028 يعد أمرا رائعا، ولا يمكنني الانتظار لمواصلة العمل والتطور.