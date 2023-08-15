وولفرهامبتون غاضب من عدم احتساب ركلة جزاء أمام يونايتد

استشاط وولفرهامبتون واندرارز غضبا لعدم احتساب ركلة جزاء للفريق خلال خسارته 1-صفر أمام مضيفه مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الاثنين، ويؤمن مدربه الجديد غاري أونيل أن هناك العديد من الإيجابيات في المباراة التي سيطر عليها فريقه.



وأحرز رافائيل فاران هدف فوز يونايتد، لكن وولفرهامبتون طالب بالحصول على ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع، ولفت أونيل النظر إلى عدم الوضوح عندما يتعلق الأمر بتدخل حكم الفيديو المساعد.



واصطدم أندريه أونانا حارس يونايتد مع ساشا كالايدجيتش عندما حاول إبعاد الكرة بقبضة يده لكنه لم يلمسها ليسقط مهاجم وولفرهامبتون أرضا، ورفض الحكم سايمون هوبر احتساب ركلة جزاء، ومع الاكتفاء بتدخل حكم الفيديو المساعد في الأخطاء الواضحة لم يكن بوسعه مراجعة اللعبة.

وأبلغ أونيل شبكة "سكاي سبورتس": الحارس خرج من مرماه واصطدم برأس مهاجمنا. كانت مخالفة ويجب احتسابها. لكني لست متفاجئا بعدم الحصول على ركلة جزاء. أتفهم لوائح عدم تغيير قرار الحكم حيثما أمكن ذلك لكني لا أتقبلها.

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وكانت لدى إريك تن هاغ مدرب يونايتد وجهة نظر مختلفة، واعترف أن فريقه تسبب في حالة القلق في أولى مبارياته في الدوري، وأضاف المدرب الهولندي: إنها صعبة. أندريه كان شجاعا بالخروج من مرماه وتم لمس الكرة قبل وصوله لذا لا أعتقد أنه أثر على لمس المنافس للكرة. يمكن مناقشة اللعبة لكن لا أعتقد أنها ركلة جزاء.