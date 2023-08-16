البرتغالي ديكو يعود إلى برشلونة مديراً رياضياً

وضع القراءة
100% حجم الخط
عاد البرتغالي ديكو إلى برشلونة ليتولى مهمة المدير الإداري خلفاً لماتيو أليماني، وذلك وفق ما أعلن النادي الكاتالوني الأربعاء.
وأفاد النادي الكاتالوني أن الدولي البرتغالي السابق الذي اعتزل اللعب عام 2013 والبالغ حالياً 45 عاماً، وقع عقداً لثلاثة أعوام.
مادة اعلانية
وقال في بيان: سيكون ديكو مسؤولاً عن وضع الفلسفة الرياضية لنادي برشلونة وتكوين الفريق مع المدرب تشافي هيرنانديز والطاقم التدريبي.
ودافع ديكو عن ألوان برشلونة لأربعة مواسم بعدما انضم إليه من بورتو عام 2004 عقب قيادته الأخير للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.
وتوج البرازيلي الأصل مع "بلاوغرانا" بلقب الدوري الإسباني مرتين ومسابقة دوري أبطال أوروبا عام 2006.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
برشلونة دفع "نصف مليار يورو" بحثاً عن نيمار.. ولم يجدهيرى متابعو برشلونة الإسباني أن شرارة انهيار النادي العملاق بدأت في أعسطس 2017 عندما كسر البرازيلي نيمار عقده مع النادي وانتقل إلى باريس سان جيرمان ... رياضة عالمية
-
برشلونة يبدأ رحلة الدفاع عن لقبه بالتعادل مع خيتافياستهل برشلونة رحلة الدفاع عن لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بتعادل دون أهداف مع مضيفه خيتافي في مباراة شهدت طرد لاعب من كل فريق بجانب ... رياضة عالمية
-
باريس سان جيرمان يضم ديمبلي من برشلونةأعلن ناديا برشلونة وباريس سان جيرمان يوم السبت، انتقال المهاجم الفرنسي عثمان ديمبلي إلى بطل فرنسا بعقد لمدة خمس سنوات قادما من بطل دوري الدرجة الأولى ... رياضة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية