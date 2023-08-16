البرتغالي ديكو يعود إلى برشلونة مديراً رياضياً

عاد البرتغالي ديكو إلى برشلونة ليتولى مهمة المدير الإداري خلفاً لماتيو أليماني، وذلك وفق ما أعلن النادي الكاتالوني الأربعاء.

وأفاد النادي الكاتالوني أن الدولي البرتغالي السابق الذي اعتزل اللعب عام 2013 والبالغ حالياً 45 عاماً، وقع عقداً لثلاثة أعوام.

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وقال في بيان: سيكون ديكو مسؤولاً عن وضع الفلسفة الرياضية لنادي برشلونة وتكوين الفريق مع المدرب تشافي هيرنانديز والطاقم التدريبي.

ودافع ديكو عن ألوان برشلونة لأربعة مواسم بعدما انضم إليه من بورتو عام 2004 عقب قيادته الأخير للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.

وتوج البرازيلي الأصل مع "بلاوغرانا" بلقب الدوري الإسباني مرتين ومسابقة دوري أبطال أوروبا عام 2006.