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لافيا ساوثهامبتون تشيلسي
لافيا خاض 29 مباراة الموسم الماضي

البلجيكي لافيا يقترب من الانضمام إلى تشيلسي

لندن - رويترز
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توصل تشيلسي الإنجليزي إلى اتفاق لضم لاعب خط الوسط البلجيكي روميو لافيا من ساوثهامبتون مقابل53.5 مليون جنيه إسترليني .

وأوضحت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" أن اللاعب أبلغ ناديه، الاثنين، بأنه يفضل الانتقال إلى تشيلسي على الانتقال إلى ليفربول، والذي تقدم بعرض مماثل، قبل أن يتم الاتفاق على انتقاله إلى نادي العاصمة البريطانية مساء الثلاثاء.

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وسيخضع لافيا للفحص الطبي قبل أن يصبح ثامن صفقة يبرمها تشيلسي للفريق الأول خلال هذا الصيف.

وشارك لافيا في 29 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي، وهو الأول له في المسابقة، وذلك بعد أن انضم إلى ساوثهامبتون قادما من مانشستر سيتي في الصيف الماضي.

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