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مبابي بيريز
بيريز يخشى أن يجدد مبابي عقده مع باريس

رئيس ريال مدريد "خائف".. مبابي "سيخدعني" مجدداً

العربية.نت
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أثارت عودة كيليان مبابي إلى تدريبات باريس سان جيرمان نهاية الأسبوع الماضي القلق وسط ريال مدريد وتحديداً في نفس رئيسه فلورنتينو بيريز الذي بات يخشى من تكرار مشهد مايو من العام الماضي عندما تراجع اللاعب عن الانتقال إلى الفريق الأبيض وقرر تمديد عقده مع باريس.

وقال باريس يوم الأحد إنه قرر إعادة مبابي إلى تدريبات الفريق الأول بعد محادثات بناءة كما وصفها النادي، وذلك بعد عدة أسابيع كان كيليان يتمرن فيها مع اللاعبين غير المرغوب بتواجدهم.

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وبحسب "ديفينسا سنترال" الإسبانية التي نشرت يوم الأربعاء: بيريز قلق للغاية من كيليان مبابي، ولهذا يطلب من المقربين منه أن لا يتحدثوا عنه علناً، لأنه لا يضمن أن يتراجع مبابي عن اتفاقهما ويجدد عقده مع باريس.

وواصلت: بيريز سيشعر بالسوء إذا خدعه مبابي مجدداً، إذ أنه لم يجتز صدمة تراجعه في مايو من العام الماضي، ويخشى أن تتكرر هذا الموسم.

وبحسب وسائل إعلام فرنسية فإن باريس يفكر بتقديم شكوى ضد ريال مدريد، إذ يشعر بأنه يمتلك اتفاقاً مع مبابي على الانتقال إلى صفوفه صيف العام القادم بشكل مجاني دون دفع أي مبلغ لنادي العاصمة الفرنسية.

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