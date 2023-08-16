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باريديس
باريديس انضم إلى روما أول مرة في 2014

روما يعلن عودة لاعبه السابق باريديس

روما - رويترز
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أعلن روما المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الأربعاء عودة لاعبه السابق لياندرو باريديس الفائز بكأس العالم 2022 مع الأرجنتين قادما من باريس سان جيرمان.

وقال روما في بيان على موقعه: يسعدنا الإعلان عن عودة اللاعب البالغ من العمر 29 عاما إلى النادي من باريس سان جيرمان بعد أن وقع عقدا حتى 30 يونيو 2025.

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وتدرج باريديس في الفئات السنية في نادي بوكا جونيورز قبل أن ينضم في البداية إلى روما في صيف عام 2014 بعد فترة قصيرة في نادي كييفو.

وقضى الأرجنتيني موسمين في روما على جانبي فترة إعارة لموسم كامل إلى إمبولي.

كما لعب باريديس لأندية أخرى مثل زينت سان بطرسبرغ ويوفنتوس وكذلك باريس سان جيرمان.

وعلى المستوى الدولي فاز لاعب الوسط بكأس كوبا أميركا عام 2021 واحتفل بالتتويج بكأس العالم في قطر جنبا إلى جنب مع زميله الجديد باولو ديبالا في 2022.

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