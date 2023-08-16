ضربة قوية لأرسنال.. إصابة تيمبر بقطع في الرباط الصليبي

أعلن أرسنال وصيف بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأربعاء إصابة المدافع يورن تيمبر بقطع في الرباط الصليبي لركبته اليمنى.
وغادر تيمبر، المنضم حديثا إلى أرسنال من أياكس في فترة الانتقالات الحالية، مباراة نوتنهغام فورست في افتتاحية الدوري الممتاز يوم السبت الماضي بعد خمس دقائق من الاستراحة بعدما أصيب بنهاية الشوط الأول.
وقال أرسنال في بيان عبر موقعه على الإنترنت "بعد خضوعه للفحص من قبل الاستشاريين المتخصصين منذ يوم السبت الماضي، نؤكد أن يورين تيمبر تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليمنى. يخضع يورن لجراحة في الأيام المقبلة وسيغيب لفترة من الوقت".
وبذلك يتلقى ميكل أرتيتا مدرب أرسنال ضربة قوية بإصابة المدافع البالغ عمره 22 والذي شارك أساسيا في الفوز بدرع المجتمع بعد التفوق بركلات الترجيح على مانشستر سيتي بطل الدوري الممتاز.
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