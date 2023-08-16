كين: انتقلت إلى بايرن لأفوز بالألقاب

قال هاري كين قائد منتخب إنجلترا إنه انضم لبايرن ميونخ بطل دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم ليتطور كلاعب، مضيفا أنه يستمتع بالضغط المصاحب للعب مع الفائز باللقب المحلي لسنوات متتالية.
وتعاقد كين مع بايرن يوم السبت الماضي في صفقة قدرت بنحو 100 مليون يورو وكان يلعب مع توتنهام منذ سن 11 عاما، لكن وخلال مواسمه العشرة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع النادي، فشل في الفوز بأي ألقاب وهو أمر لن يشكل خيارا مع النادي الألماني.
وقال كين لشبكة سكاي سبورتس في مقابلة يوم الأربعاء "جئت إلى هنا لأتحسن ولأشعر بضغط جديد من أجل الفوز بالألقاب كل عام ولكي أذهب بعيدا في دوري أبطال أوروبا وأدفع نفسي إلى هذا الحد. أعتقد أنه عندما تلعب في ناد مثل بايرن ميونخ، فيجب عليك أن تفوز. لا يوجد شك في ذلك. إذا لم تقدم أداء جيدا، فستكون هناك علامات استفهام حولك. تمكنت من التعامل مع هذا طوال مسيرتي، سواء أكان ذلك مع توتنهام أو مع إنجلترا".
وظهر اللاعب البالغ من العمر 30 عاما لأول مرة يوم السبت الماضي بعد ساعات فقط من وصوله كبديل في خسارة الفريق 3-صفر أمام رازن بال شبورت لايبزيغ في كأس السوبر الألمانية. ويتطلع اللاعب الآن لبداية موسم الدوري.
وقال كين "حظيت بفترة استعداد جيدة للموسم الجديد، وتدريبات كثيرة والعديد من المباريات، والآن استقرت الأمور بشكل جيدا هذا الأسبوع. أنا متحمس لبدء الموسم. أي مباراة افتتاحية في أي موسم في الدوري هي واحدة من أكثر المباريات إثارة في العام، لأنك مستعد جدا للمشاركة ومتشوق لإظهار ما يمكنك القيام به".
يبدأ بايرن مشواره في دوري الدرجة الأولى الألماني بمباراة خارج أرضه أمام فيردر بريمن يوم الجمعة. ويتطلع الفريق للفوز بلقب الدوري للمرة 12 على التوالي.
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