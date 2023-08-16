اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
توني كروس
كروس أعلن اعتزاله الدولي

مدرب كولون يطالب توني كروس بالتراجع عن الاعتزال

برلين - د ب أ
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

طالب شتيفن بومغارت المدير الفني لفريق كولون الألماني لكرة القدم توني كروس بالتراجع عن اعتزال اللعب الدولي، لأنه يمكنه مساعدة المنتخب الألماني في التطور من جديد.

وتوج كروس، لاعب خط وسط ريال مدريد الإسباني، مع المنتخب الألماني بلقب كأس العالم 2014 قبل أن يعتزل اللعب الدولي عقب الخروج من دور الستة عشر في كأس أوروبا التي أقيمت عام 2021 وذلك بعد أن خاض 106 مباريات مع المنتخب.

مادة اعلانية

ولا يزال كروس (33 عاماً) يشكل عنصرا مهما بفريق ريال مدريد، والذي توج معه بلقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات، ضمن العديد من الألقاب.

وقال بومجارت في تصريحات لصحيفة "شبورت بيلد" الأسبوعية نشرتها يوم الأربعاء، إنه لو كان مكان هانزي فليك المدير الفني للمنتخب الألماني، لحاول إعادة كروس إلى المنتخب.

وأضاف بومغارت :الفريق الذي يضم العديد من اللاعبين الشبان، يحتاج إلى قيادة. وتوني يلعب في ريال مدريد لأنه يمكنه قيادة فريق، إذا كان ناد مثل ريال مدريد يعتمد على لاعب مثل توني كروس، فإنني أسأل نفسي: لماذا لا يلعب للمنتخب الألماني؟.

وتتطلع ألمانيا إلى تقديم نتائج جيدة في يورو 2024 التي تستضيفها على أرضها، لكن المنتخب الألماني لم ينجح بعد في تصحيح مساره، حيث خرج مجددا من دور المجموعات في المونديال في نسخة 2022 التي استضافتها قطر.

وبعد المونديال حقق المنتخب الألماني الفوز فقط في أولى مبارياته الخمس التي خاضها حتى الآن، وقد شهدت ثلاث هزائم وتعادلا واحدا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بايدن يثير الجدل مرتين عن هاواي.. يستجم والنيران تلتهمها ونسي اسمها بايدن يثير الجدل مرتين عن هاواي.. يستجم والنيران تلتهمها ونسي اسمها
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط