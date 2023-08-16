ميسي يواصل إبداعه ويقود إنتر إلى نهائي كأس الدوريات

واصل الأرجنتيني الدولي ليونيل ميسي انطلاقته الناجحة مع فريقه الجديد إنتر ميامي الأميركي وقاده ببراعة إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الدوريات، بالفوز الكبير 4 - 1 على فيلادلفيا يونيون الأميركي مساء الثلاثاء في الدور قبل النهائي للبطولة.
ويلتقي انتر ميامي في النهائي مع ناشفيل الأميركي، الذي تغلب على مونتيري المكسيكي 2 - صفر في المباراة الأخرى بالمربع الذهبي.
على استاد "سوبارو بارك" في فيلادلفيا، لم يلتفت ميسي إلى صافرات الاستهجان التي أطلقتها جماهير الفريق المضيف خلال عملية الإحماء قبل المباراة، وسجل اللاعب هدفا ليقود الفريق إلى الفوز الكبير.
وحسم انتر ميامي المباراة بشكل كبير في شوطها الأول عبر ثلاثة أهداف سجلها جوزيف ألكسندر مارتينيز وميسي وجوردي ألبا في الدقائق الثالثة و20 والثالثة من الوقت بدل الضائع لهذا الشوط.
وفيي الشوط الثاني، رد فيلادلفيا يونيون بهدف سجله أليخاندرو بيدويا في الدقيقة 73، ولكن ديفيد رويز أحرز الهدف الرابع لانتر ميامي في الدقيقة 84.
ورفع ميسي بهذا رصيده إلى تسعة أهداف في ست مباريات خاضها مع انتر ميامي في هذه البطولة منذ انتقل إليه في يوليو الماضي بصفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.
ويتصدر ميسي حاليا قائمة هدافي البطولة بفارق هدفين عن أقرب منافسيه في القائمة.
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