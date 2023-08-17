ديكو: برشلونة تفاوض مع نيمار.. وعودته كانت "مستحيلة"

اعترف ديكو المدير الرياضي الجديد لبرشلونة بأنه كان من المستحيل أن يتعاقد ناديه مع البرازيلي نيمار في ظل وضعه المالي المتأزم رغم التفاوض معه لعودته.
وانضم نيمار إلى الهلال السعودي يوم الثلاثاء الماضي قادما من باريس سان جيرمان، إذ وقع مع الأول عقداً لمدة موسمين.
وقال البرتغالي ديكو لمحطة "غلوبو إسبورتي" البرازيلية: نعرف جميعا أننا في الموقف الاقتصادي الحالي للأسف كان من المستحيل إتمام هذه الصفقة.
وأضاف ديكو الذي عينه برشلونة الأربعاء لمدة ثلاث سنوات: كنا بحاجة للتوصل إلى اتفاق مع باريس سان جيرمان أو مع الهلال، وهو أمر لا يمكن حدوثه نظرا لوضعنا المالي.
ولعب نيمار في صفوف برشلونة في الفترة من 2013-2017 قبل الانتقال لسان جيرمان مقابل 222 مليون يورو في أغلى صفقة بتاريخ كرة القدم.
وخلف ديكو (45 عاما)، الذي لعب بصفوف الفريق الكتالوني بين عامي 2004 و2008، الهولندي جوردي كرويف نجل أسطورة النادي يوهان كرويف بعد أن غادر منصبه في يونيو الماضي بعد عامين.
وأوضح برشلونة، الذي حقق لقبه 27 في الدوري الإسباني الموسم الماضي، أن ديكو سيتعاون مع مدير كرة القدم ماتيو أليماني حتى نهاية الموسم رغم الإعلان عن رحيل المسؤول الإسباني بشكل رسمي في يونيو الماضي.
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