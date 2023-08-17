ركلات الترجيح تمنح مانشستر سيتي السوبر الأوروبية

توج مانشستر سيتي الإنجليزي بلقب الكأس السوبر الأوروبية في كرة القدم لأول مرة، وذلك بفوزه على إشبيلية الإسباني بركلات الترجيح 5-4 الأربعاء في أثينا بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي.

وخرج سيتي منتصراً من أول مشاركة له في هذه المباراة التي تجمع سنوياً بين بطلي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، فيما مني إشبيلية بهزيمة سادسة في سابع مشاركة له.

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وكان مدافع إشبيلية الصربي نيمانيا غوديل الوحيد الذي فشل في ترجمة ركلته الترجيحية بعدما ارتدت الكرة من العارضة.