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إندو
الصفقة قد تكلف ليفربول 25 مليون يورو

ليفربول يقترب من التعاقد مع الياباني إندو

ليفربول - د ب أ
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كشفت تقارير إخبارية يوم الخميس أن فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم اقترب من التعاقد مع واتارو إندو، قائد فريق شتوتغارت الألماني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت مجلة "كيكر" الألمانية وشبكة "سكاي" أن لاعب خط الوسط إندو في طريقه إلى إنجلترا للخضوع للكشف الطبي في فريق ليفربول، الذي يدربه الألماني يورغن كلوب، ويتبقى فقط حسم التفاصيل النهائية بين الناديين.

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وبحسب وسائل إعلام مختلفة فإن إندو (30 عاماً) سيكلف ليفربول حوالي 25 مليون يورو بما في ذلك الإضافات المحتملة.

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