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بونو
بونو في مباراته الأخيرة مع إشبيلية أمام مانشستر سيتي يوم الأربعاء

الدولي المغربي بونو ينضم إلى الهلال السعودي

العربية.نت
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أعلن الهلال السعودي صباح الخميس تعاقده مع الحارس الدولي المغربي ياسين بونو قادماً من إشبيلية الإسباني لينضم إلى الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبات بونو (32 عاماً) سادس صفقات الهلال في الصيف الحالي بعد السنغالي كوليبالي والصربي ميلنكوفيتش- سافيتش والبرتغالي نيفيز والبرازيلي مالكوم ومواطنه النجم نيمار.

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ولعب بونو في الوداد المغربي، قبل انتقاله إلى أتلتيكو مدريد ومنه نحو ريال سرقسطة وجيرونا وإشبيلية الذي انضم إليه معاراً في 2019-2020 قبل أن ينتقل إليه بشكل دائم,

وفاز بونو بالدوري الإسباني مع أتلتيكو مدريد 2013-2014، والدوري الأوروبي مرتين مع إشبيلية، كما فاز بجائزة زامورا لأفضل حارس في "لا ليغا".

وعلى الصعيد الدولي حقق بونو مع المغرب إنجازاً تاريخياً العام الماضي عندما بلغ نصف نهائي كأس العالم 2022 والحلول رابعاً.

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