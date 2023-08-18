نيوكاسل يختبر قدراته على أرض مانشستر سيتي

يخضع نيوكاسل يونايتد لامتحان مبكر هذا الموسم في الدوري الإنجليزي لكرة القدم عندما يحلّ يوم السبت على مانشستر حامل اللقب وبطل أوروبا، فيما ينتظر تشيلسي اللندني المشاركة الأولى للاعب وسطه الجديد الإكوادوري مويسيس كايسيدو القادم بنحو 150 مليون دولار.

ومن دون هدافه التاريخي هاري كاين المنتقل إلى بايرن ميونخ الألماني، يستقبل توتنهام اللندني مانشستر يونايتد يوم السبت، ويختتم أرسنال وصيف الموسم الماضي المرحلة الإثنين على أرض كريستال بالاس.

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يحزم نيوكاسل امتعته ويتجه جنوباً للقاء مانشستر سيتي، بعد اكتساح ضيفه أستون فيلا 5-1 في المرحلة الأولى.

سجّل الإيطالي ساندرو تونالي وهارفي بارنز في باكورة مشاركاتهما مع "ماغبايز"، فيما أكّد السويدي ألكسندر إيساك نيته بالمنافسة على لقب الهداف هذا الموسم، بتحقيقه ثنائية.

وبعد تأهله إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في عقدين من الزمن، حامت شكوك حول قدرة رجال المدرب إدي هاو بالتأقلم مع متطلبات المسابقتين المحلية والأوروبية.

لكن الفريق الأسود والأبيض يواجه سيتي ربما في الوقت الأنسب. شكر مدرب الأخير، الإسباني بيب غوارديولا، بطريقة ساخرة رابطة الدوري (بريميرليغ) بسبب جدولتها مباراته بعد ثلاثة أيام فقط من مواجهة مرهقة في الكأس السوبر الأوروبية انتصر بها بركلات الترجيح على إشبيلية الإسباني، في ظروف حارة في العاصمة اليونانية أثينا.

يغيب عن "سيتيزنس" صانع لعبه البلجيكي كيفن دي بروين، فيما تحوم شكوك حول مشاركة الموهوب البرتغالي برناردو سيلفا في الوسط ومواطنه روبن دياز وجون ستونز في الدفاع. وفي الوقت عينه، يسعى نيوكاسل إلى تحقيق أول فوز على أرض سيتي في الدوري منذ 23 عاماً.

وحقق نيوكاسل صعوداً سريعاً، وبحال اسقاطه حامل اللقب، سيحلم أنصاره بإحراز لقب الدوري للمرة الأولى منذ عام 1927.

وبعد افتتاح توتنهام حقبة جديدة من تاريخه، اثر رحيل هدافه هاري كاين إلى بايرن ميونخ، والتعادل مع برنتفورد 2-2 في المباراة الأولى للمدرب الأسترالي أنج بوستيكوغلو، يستقبل سبيرز مانشستر يونايتد في شمال العاصمة.

ويواجه رئيس النادي دانيال ليفي نقمة مشجعي النادي، بسبب التخلي عن كاين والارتفاع في أسعار تذاكر المباريات.

في المقابل، نجا يونايتد بالفوز على ولفرهامبتون 1-0، في نتيجة لا تعبّر عن مجريات المباراة. سدّد الزوار أكبر عدد من الكرات للفريق الخصم في ملعب أولد ترافورد منذ 2005، وحُرموا من ركلة جزاء واضحة في الوقت البدل عن الضائع، عندما ضرب الحارس الكاميروني الجديد أندريه اونانا النمسوي ساشا كالايدجيتش وهو يحاول ابعاد كرة عرضية.

ويتعيّن على "الشياطين الحمر" خوض مباراة أخرى دون مهاجمهم الجديد الدنماركي كاسبر هويلوند المصاب بظهره، فيما يواجه المدرب الهولندي إريك تن هاغ معضلة ما إذا كان سيستمر بالدفع بالقادم الجديد مايسون ماونت والقائد البرتغالي برونو فرنانديش في خط الوسط.

وبعد اختياره تمثيل تشيلسي على حساب ليفربول، يستهل لاعب الوسط الدفاعي الإكوادوري مويسيس كايسيدو مشواره بعد قدومه من برايتون بصفقة بريطانية قياسية قد تصل إلى 115 مليون جنيه استرليني.

وهذه المرة الثانية في سبعة أشهر، يحطم تشلسي الرقم القياسي في انتقالات البرميرليغ، بعد انفاقه 107 ملايين جنيه على لاعب الوسط الارجنتيني إنزو فرنانديز في يناير الماضي.

ومن المتوقع أن يكون كايسيدو وفرنانديس نقطة الارتكاز في خط وسط فريق المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو والذي تعادل مع ليفربول 1-1 الأسبوع الماضي.

لكن تسجيل الأهداف يبقى المشكلة الأساسية لتشيلسي، خصوصاً بعد اصابة لاعبه الجديد الفرنسي الدولي كريستوفر نكونكو وابتعاده عدة أشهر.