توتنهام يصعق مانشستر يونايتد بثنائية

وضع القراءة
100% حجم الخط
فاز فريق توتنهام على ضيفه مانشستر يونايتد 2 - صفر خلال المباراة التي جمعت الفريقين يوم السبت في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، حيث فشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين.
مادة اعلانية
وفي الشوط الثاني، سجل توتنهام هدف التقدم عن طريق بابي سار في الدقيقة 49 إثر تسديدة قوية من على حدود منطقة الست ياردات.
وأضاف توتنهام الهدف الثاني في الدقيقة 83 إثر تسديدة قوية من بن ديفيز اصطدمت بليساندرو مارتينيز، مدافع مانشستر يونايتد، قبل أن تعانق الشباك.
ورفع توتنهام رصيده إلى أربع نقاط في بعدما تعادل مع برينتفورد 2 - 2 في الجولة الأولى.
في المقابل، توقف رصيد مانشستر يونايتد عند ثلاث نقاط حصدها من فوزه في الجولة الأولى على وولفرهامبتون 1 - صفر.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
أسطورة يونايتد: لابورت "+A".. وسيصبح من أهم لاعبي النصركشف دوايت يورك أسطورة مانشستر يونايتد الإنجليزي أن المدافع الفرنسي الإسباني إيمريك لابورت سيكون من أهم لاعبي نادي النصر في حال اكتملت صفقة انتقاله من ... رياضة سعودية
-
وولفرهامبتون غاضب من عدم احتساب ركلة جزاء أمام يونايتداستشاط وولفرهامبتون واندرارز غضبا لعدم احتساب ركلة جزاء للفريق خلال خسارته 1-صفر أمام مضيفه مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ... رياضة عالمية
-
مانشستر يونايتد: سنحدد مستقبل غرينوود قريباًأكد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أنه دخل مراحله الأخيرة في اتخاذ قرار نهائي حول مستقبل لاعبه مايسن غرينوود بين البقاء في الفريق أو الانتقال على سبيل ... رياضة عالمية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية