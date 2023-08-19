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هدف توتنهام الثاني

توتنهام يصعق مانشستر يونايتد بثنائية

لندن - د ب أ
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فاز فريق توتنهام على ضيفه مانشستر يونايتد 2 - صفر خلال المباراة التي جمعت الفريقين يوم السبت في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، حيث فشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين.

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وفي الشوط الثاني، سجل توتنهام هدف التقدم عن طريق بابي سار في الدقيقة 49 إثر تسديدة قوية من على حدود منطقة الست ياردات.

وأضاف توتنهام الهدف الثاني في الدقيقة 83 إثر تسديدة قوية من بن ديفيز اصطدمت بليساندرو مارتينيز، مدافع مانشستر يونايتد، قبل أن تعانق الشباك.

ورفع توتنهام رصيده إلى أربع نقاط في بعدما تعادل مع برينتفورد 2 - 2 في الجولة الأولى.

في المقابل، توقف رصيد مانشستر يونايتد عند ثلاث نقاط حصدها من فوزه في الجولة الأولى على وولفرهامبتون 1 - صفر.

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