بمشاركة مبابي.. باريس يتعادل مع تولوز

لم تكن عودة النجم كيليان مبابي الى تشكيلة باريس سان جيرمان حامل اللقب مكتملة الاوصاف، حيث نجح تولوز في توجيه ضربة للنادي الباريسي من خلال انتزاع التعادل 1-1 قبل ثلاث دقائق من نهاية الوقت الاصلي ضمن المرحلة الثانية من الدوري الفرنسي لكرة القدم يوم السبت.

وعلى ملعب تولوز، دخل مبابي من دكة البدلاء في الدقيقة 51 في اللحظة ذاتها التي دفع فيها المدرب الجديد لسان جيرمان الاسباني لويس انريكي بالوافد الجديد من برشلونة الإسباني الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي.

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وتأتي عودة مبابي بعد صيف بدأ بامكانية رحيله عن فريق العاصمة الفرنسية، وتمكن بطل كأس العالم 2018 من تسجيل هدف التقدم من ركلة جزاء(62) اثر عرقلته داخل المنطقة. وسجّل مبابي هدفه التاسع في آخر 11 مباراة له مع سان جيرمان ومن ضمنها مواجهات من الموسم المنصرم.

الا انّ تولوز ردّ بشكل صاعق بهدف التعادل من ركلة جزاء نفذها المغربي زكريا ابو خلال (87) اثر خطأ ارتكبه عليه مواطنه أشرف حكيمي.

وبقي سان جيرمان بلا فوز بعد مرحلتين، إذ تعادل في المرحلة الاولى ايضًا امام لوريان 0-0، ليصبح في رصيده نقطتين في المركز الثامن. بينما يحتل تولوز المركز الثالث بأربع نقاط بالتساوي مع مونبلييه المتصدر ومرسيليا.

وسيكون امام انريكي البحث عن حلول سريعة لوضع فريقه على سكة الانتصارات.

وغادر صفوف سان جيرمان العديد من اللاعبين هذا الصيف وفي طليعتهم النجم الارجنتيني ليونيل ميسي والاسباني سيرخيو راموس والبرازيلي نيمار أخيرًا.