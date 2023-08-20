مانشستر سيتي يعبر نيوكاسل بصعوبة

في مواجهة بين فريق باحث عن أن يكون أول من يتوج باللقب لأربعة مواسم متتالية وآخر عن لعب دور "الحصان الأسود" بعد موسم رائع أنهاه رابعاً، خرج مانشستر سيتي فائزاً من مواجهته مع ضيفه نيوكاسل 1-0 يوم السبت في المرحلة الثانية من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وخاض الفريقان اللقاء بمعنويات مرتفعة، إذ، وبعدما افتتح حملة الدفاع عن لقبه بالفوز على بيرنلي 4-0، خرج سيتي فائزاً من أول مشاركة له في مباراة الكأس السوبر الأوروبية بتغلبه في منتصف الأسبوع على إشبيلية الإسباني بركلات الترجيح، فيما أكد نيوكاسل نيته بتكرار انجاز الموسم الماضي باكتساحه أستون فيلا 5-1 في افتتاح مشواره في "بريميرليغ".

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وتوجهت الأنظار الى "ستاد الاتحاد" لمعرفة إذا كان نيوكاسل قادراً على تحقيق فوزه الأول في الدوري ضد سيتي على أرض الأخير منذ سبتمبر 2000 (1-0)، لكن رجال المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا وقفوا حائلاً دون ذلك وأنهوا الشوط الأول متقدمين بهدف رائع للأرجنتيني خوليان ألفاريز بتسديدة من مشارف المنطقة بعد تمريرة من فيل فودن (31).

ورغم الفرص التي حصل عليها الفريقين وتحسن أداء نيوكاسل، لاسيما في ربع الساعة الأخير، بقيت النتيجة على حالها ليخرج سيتي منتصراً من ملعبه للمباراة الحادية عشرة توالياً في الدوري امتداداً من الموسم الماضي، وتحديداً منذ التعادل مع إيفرتون 1-1 في 31 ديسمبر 2022.