وست هام يصعق تشيلسي بثلاثية

انتزع فريق وست هام فوزا صعبا على ضيفه تشيلسي 3 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد، في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1، حيث تقدم وست هام بهدف سجله نايف أكرد في الدقيقة السابعة، وتعادل تشيلسي عن طريق كارني تشوكويميكا في الدقيقة 28.

مادة اعلانية

وفشل تشيلسي في الخروج من هذا الشوط متقدما بعدما أهدر إنزو فرنانديز ركلة جزاء في الدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني، تمكن فريق وست هام من تسجيل الهدف الثاني عن طريق ميشيل أنطونيو في الدقيقة 53.

ورغم النقص العددي في صفوف وست هام، بعد طرد نايف أكرد في الدقيقة 67، غير أنه تمكن من تسجيل الهدف الثالث عن طريق لوكاس باكيتا في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة من ركلة جزاء.

ورفع وست هام رصيده إلى أربع نقاط، حيث تعادل في الجولة الأولى مع بورنموث 1-1.

في المقابل توقف رصيد تشيلسي عند نقطة واحدة فقط حصدها من التعادل مع ليفربول 1-1 في الجولة الأولى.

ولن يشارك تشيلسي في أي بطولة أوروبية هذا الموسم ،بعدما احتل المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي.

فيما يشارك وست هام في الدوري الأوروبي هذا الموسم، بعدما توج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي في الموسم الماضي.