برشلونة يتخلص من ديست بإعارة جديدة

أعلن برشلونة حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الاثنين، انتقال المدافع الأميركي سيرجينو ديست إلى أيندهوفن الهولندي على سبيل الإعارة حتى يونيو 2024.
ولدى النادي الهولندي بند في العقد يسمح بضم ديست بشكل نهائي، مع حصول برشلونة على نسبة من إعادة بيع اللاعب في المستقبل.
وانضم اللاعب البالغ عمره "22 عاما" إلى برشلونة في 2020 مقابل 21 مليون يورو (22.87 مليون دولار) من أياكس أمستردام، وشارك ديست في 51 مباراة بالدوري الإسباني في أول موسمين، لكنه قضى الموسم الماضي مع ميلان على سبيل الإعارة.
وقضى اللاعب الأميركي المولود في هولندا موسما محبطا في إيطاليا وشارك في ثماني مباريات فقط بالدوري قبل العودة إلى إسبانيا.
وسجل ديست، الذي شارك في كأس العالم 2022 في قطر، هدفين في 26 مباراة مع المنتخب الأميركي.
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