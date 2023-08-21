بوادر "صفعة" لريال مدريد؟.. مبابي يتفاوض مع باريس

التقى كيليان مبابي بمسؤولي باريس سان جيرمان يوم الأحد بشكل مفاجئ وذلك لحل الأزمة العالقة بين الطرفين والبدء بمفاوضات تمديد العقد، إذ كشفت مصادر إعلامية أن الطرفين خرجا من الاجتماع بمشاعر إيجابية.

وأبلغ مبابي باريس سان جيرمان أنه لن يمدد عقده الذي ينتهي نهاية الموسم المقبل، بينما اشترطت إدارة الأخير تمديد العقد أو الانتقال بمقابل خلال الفترة الحالية، قبل أن يتم استبعاده من جولة الفريق الآسيوية الشهر الماضي وتحويله للتدرب مع اللاعبين غير المرغوب بتواجدهم.

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وشهد الأسبوع الماضي انفراجة في الأزمة بين الطرفين بعدما عاد كيليان إلى تدريبات الفريق الأول، قبل أن يدخل بديلاً في المباراة الماضية أمام تولوز ويسجل هدف فريقه الوحيد في المباراة ويحتفل مع ألتراس باريس سان جيرمان.



وقالت صحيفة "آس" الإسبانية يوم الاثنين: التقى كيليان بمسؤولي باريس للمرة الأولى يوم الأحد، وخرج الطرفان منه بمشاعر إيجابية حول استمرار المهاجم الفرنسي الدولي، واتفقوا على عقد اجتماع ثانِ خلال الأسبوع المقبل.

وزادت: ارتفع منسوب التفاؤل لدى باريس سان جيرمان الذي يعتقد أنه بإمكانه "صفع" ريال مدريد بذات الطريقة التي فعل العام الماضي عندما مدد عقد كيليان في مايو 2022.

ووسط الاجتماعات أسر مسؤولو باريس عن استغرابهم لماذا لم يقدم الفريق المهتم بمبابي "ريال مدريد" عرضاً حتى الآن، مشيرين إلى أنهم لن يستمعوا لأي رقم يقل عن 250 مليون يورو.