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أولغا كارمونا
كارمونا فازت بكأس العالم في نفس يوم رحيل والدها

صانعة إنجاز إسبانيا: والدي رحل.. إنه أسوأ يوم في حياتي

مدريد - د ب أ
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أهدت أولغا كارمونا هدف فوز منتخب إسبانيا على نظيره الإنجليزي في نهائي مونديال السيدات بأستراليا ونيوزلندا إلى والدها الراحل الذي فارق الحياة يوم الأحد قبل المباراة الختامية.

وسجلت كارمونا (23 عاماً) مدافعة ريال مدريد هدف الفوز لإسبانيا في شباك إنجلترا الأحد في سيدني في نهائي كأس العالم، لتقود بلادها إلى اللقب، قبل أن تعلم بنبأ وفاة والدها.

وكتبت كارمونا في تغريدة عبر شبكة "إكس" للتواصل الاجتماعي يوم الاثنين: لا توجد لدي كلمات أشكرك بها على كل حبك، يوم أمس كان أفضل وأسوأ يوم في حياتي.

وأشارت: أعرف أنك كنت تود أن تراني وأنا أستمتع بهذه اللحظة التاريخية، لهذا السبب سأكون مع رفاقي، حتى تعرف أينما كنت أن هذه النجمة لك أيضًا يا أبي.

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وأوضحت: أعرف أنك تمنحني القوة لتحقيق مثل هذه الأشياء الاستثنائية، أدرك أنك كنت تشاهدني، وأنك فخور بي، ارقد في سلام يا أبي.

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