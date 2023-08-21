ماتيوس: هاري كين يستحق 100 مليون يورو

يرى النجم السابق لوثار ماتيوس، اللاعب الأكثر مشاركة في تاريخ المنتخب الألماني أن هاري كين مهاجم بايرن ميونخ، يستحق المال الذي دفع لضمه إلى صفوف الفريق البافاري، والذي يبلغ نحو 100 مليون يورو.

وانضم هاري كين (30 عاماً) إلى بايرن قادما من توتنهام الإنجليزي بعد عام عانى خلاله بايرن ميونخ بدون وجود نجم هجوم بارز، وذلك في أعقاب رحيل روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة الإسباني.

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وقال ماتيوس : أعتقد أنه يستحق المال، أتوقع أن يؤتي الأمر ثماره خلال ثلاثة أو أربعة أعوام. بوجود هاري كين، تكون قد استفدت من خدمات قائد يمكنه تطوير زملائه أيضا.

وواصل لوثار ماتيوس، لاعب بايرن السابق، الثناء على هاري كين الذي سجل أول أهدافه في في المباراة التي انتهت بالفوز على فيردر بريمن 4 - صفر مساء الجمعة في افتتاح الموسم الجديد.

وختم ماتيوس : هاري قريب من الجماهير. يناسب الفريق، وأعتقد أنه تقريبا سيكون توماس مولر الثاني.