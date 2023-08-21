يوفنتوس يبدأ مشواره بفوز كبير على أودينيزي

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استهل فريق يوفنتوس حملته في الدوري الإيطالي لكرة القدم، بالفوز على أودينيزي 3 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة الأولى من المسابقة، والتي شهدت أيضا تعادل روما مع ساليرنيتانا 2-2 ،وفوز ليتشي على لاتسيو 2 - 1 وأتالانتا على ساسولو 2 - صفر.
وأحرز يوفنتوس أهدافه الثلاثة في الشوط الأول عن طريق فيدريكو كييزا في الدقيقة الثانية ودوشان فلاهوفيتش في الدقيقة 20 من ركلة جزاء، وأدريان رابيو في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.
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وفي الشوط الثاني، فشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين لينتهي اللقاء بفوز يوفنتوس بثلاثية نظيفة.
وفي المباراة الثانية، قلب ليتشي تأخره بهدف أمام لاتسيو إلى فوز 2 - 1.
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